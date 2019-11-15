ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кабмине назвали сумму долга ОРДЛО перед "Нафтогазом"

Новости » Политика     15.11.2019 - 12:51
В Кабмине назвали сумму долга ОРДЛО перед "Нафтогазом"
Фото: Алена Бабак (РБК-Украина)

Предприятия должны более 500 млн гривен из-за объектов в ОРДЛО

На сегодняшний день расположенные на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей должны "Нафтогазу" более 500 млн гривен. Об этом в интервью "Українським новинам" рассказала министром развития общин и территорий Алена Бабак.

По ее словам, в этом году правительство фактически позволило отделить долг за потребленный газ, который сформировали объекты на неподконтрольной территории, от общих долгов предприятий Донецкой и Луганской областей.

"На момент начала АТО они уже имели определенную сумму долга, и сегодня, при заключении договора с "Нафтогазом", всегда учитывался тот долг по газу, который предприятия не имеют возможности погасить. А он сегодня составляет более 500 млн гривен", - отметила Бабак.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин обязал "Нафтогаз" не учитывать долги ОРДЛО при поставках газа предприятиям на подконтрольной части Донбасса. Кроме этого, Донецкую и Луганскую облгосадминистрации обязали составить список должников за газ на неподконтрольной части Донбасса. Эти списки должны предоставить "Нафтогазу".

Гончарук анонсировал увольнения в руководстве "Укрзализныци" Кабмин сегодня на заседании назначит нового главу "Укравтодора"
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныОРДЛОНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь