ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні назвали суму боргу ОРДЛО перед "Нафтогазом"

Новини » Політика     15.11.2019 - 12:51
У Кабміні назвали суму боргу ОРДЛО перед "Нафтогазом"
Фото: Альона Бабак (РБК-Україна)

Підприємства заборгували більше 500 млн гривень через об'єкти в ОРДЛО

На сьогоднішній день розташовані на території окремих районів Донецької та Луганської областей повинні "Нафтогазу" понад 500 млн гривень. Про це в інтерв'ю "Українським новинам" розповіла міністром розвитку громад і територій Альона Бабак.

За її словами, у цьому році уряд фактично дозволив відокремити борг за спожитий газ, який сформували об'єкти на непідконтрольній території, від загальних боргів підприємств Донецької і Луганської областей.

"На момент початку АТО вони вже мали певну суму боргу, і сьогодні, при укладенні договору з "Нафтогазом", завжди враховувався той борг по газу, який підприємства не мають можливості погасити. А він сьогодні становить понад 500 млн гривень", - зазначила Бабак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" не враховувати борги ОРДЛО при постачаннях газу підприємствам на підконтрольній частині Донбасу. Крім цього, Донецьку і Луганську облдержадміністрації зобов'язали скласти список боржників за газ на непідконтрольній частині Донбасу. Ці списки повинні надати "Нафтогазу".

Гончарук анонсував звільнення в керівництві "Укрзалізниці" Кабмін сьогодні на засіданні призначить нового главу "Укравтодору"
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниОРДЛОНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся