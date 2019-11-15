У Кабміні назвали суму боргу ОРДЛО перед "Нафтогазом"

Фото: Альона Бабак (РБК-Україна)

Підприємства заборгували більше 500 млн гривень через об'єкти в ОРДЛО

На сьогоднішній день розташовані на території окремих районів Донецької та Луганської областей повинні "Нафтогазу" понад 500 млн гривень. Про це в інтерв'ю "Українським новинам" розповіла міністром розвитку громад і територій Альона Бабак.

За її словами, у цьому році уряд фактично дозволив відокремити борг за спожитий газ, який сформували об'єкти на непідконтрольній території, від загальних боргів підприємств Донецької і Луганської областей.

"На момент початку АТО вони вже мали певну суму боргу, і сьогодні, при укладенні договору з "Нафтогазом", завжди враховувався той борг по газу, який підприємства не мають можливості погасити. А він сьогодні становить понад 500 млн гривень", - зазначила Бабак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" не враховувати борги ОРДЛО при постачаннях газу підприємствам на підконтрольній частині Донбасу. Крім цього, Донецьку і Луганську облдержадміністрації зобов'язали скласти список боржників за газ на непідконтрольній частині Донбасу. Ці списки повинні надати "Нафтогазу".