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Кабмин обязал Нафтогаз не учитывать долги ОРДЛО при поставках газа

Новости » Общество    23.10.2019 - 10:58
Кабмин обязал Нафтогаз не учитывать долги ОРДЛО при поставках газа
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)

В Кабмине рассчитывают, что это позволит обеспечить более устойчивые поставки газа для жителей подконтрольных Украине территорий Донбасса

Кабинет министров Украины обязал "Нафтогаз" не учитывать задолженность за газ потребителей, которые проживают на территории временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованное постановление Кабмина.

В Кабмине рассчитывают, что это решение должно позволить "Нафтогазу" беспрепятственно обеспечивать газом производителей тепла на подконтрольной части Донбасса, из-за чего удастся избежать перебоев с теплоснабжением на время отопительного сезона.

"Это позволит обеспечить поставки природного газа теплоснабжающим предприятиям, расположенным на территории Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, и будет способствовать устойчивому прохождению отопительного периода", - говорится в сообщении правительства.

Кроме этого, Кабмин обязал Донецкую и Луганскую облгосадминистрации составить список должников за газ на неподконтрольной Украине части Донбасса. Эти списки должников должны предоставить "Нафтогазу".

Отметим, что согласно действующим законам Украины, "Нафтогаз" может не поставлять газ теплопроизводителям, если они не погасят менее 90% своих долгов за газ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Луганской области в связи с отключением от электросети мощностей предприятия "Лисичанскводоканал" без водоснабжения остались почти 80 тысяч жителей. Это связано с долгами предприятия.

Напомним, ранее "Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности. Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 18,4% (на 1,206 тыс. грн) - до 7 тыс. 755,6 грн за 1 тыс. куб. м.

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