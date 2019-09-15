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В Кабмине назвали размер госдолга, заложенный в бюджете-2020

Новости » Экономика    15.09.2019 - 15:15
В Кабмине назвали размер госдолга, заложенный в бюджете-2020
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

К концу 2020 года госдолг составит 54,1%

Согласно проекту государственного бюджета на 2020 год, который сегодня внесет Кабинет министров в Верховную раду, к концу года государственный долг должен составлять 54,1%. Об этом на брифинге заявила глава Минфина Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, долговая политика Украины будет строиться в течение года в соответствии с долговой стратегией.

"Если говорить о динамике нашего долга, данный бюджет закладывает амбициозную цель. К концу года наш долг как процент к ВВП должен составлять не более 54,1% - это государственный долг. Государственный и гарантированный долг: государственный - 46,7, гарантированный государством - 7,4%. Таким образом, наша долговая политика будет строиться в течение года в соответствии с долговой стратегией", - заявила Маркарова.

Напомним, РБК-Украина ранее писало, что ресурсная база государственного бюджета Украины на 2020 год составит почти 1,8 триллионов гривен. По словам Маркаровой, в проект госбюджета на 2020 год заложены 1 трлн 79 млрд 500 млн гривен. Также министр добавила, что дефицит ВВП в 2020 году предполагается на уровне 2,09%.

Добавим, Министерство финансов Украины создаст агентство по государственному долгу.

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Новости Украины Оксана МаркароваГосбюджет
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