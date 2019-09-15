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У Кабміні назвали розмір держборгу, закладений в бюджеті-2020

Новини » Економіка    15.09.2019 - 15:15
У Кабміні назвали розмір держборгу, закладений в бюджеті-2020
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

До кінця 2020 року держборг складе 54,1%

Згідно з проектом державного бюджету на 2020 рік, який сьогодні внесе Кабінет міністрів у Верховну раду, до кінця року державний борг має становити 54,1%. Про це на брифінгу заявила глава Мінфіну Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, боргова політика України буде будуватися протягом року згідно з борговою стратегією.

"Якщо говорити про динаміку нашого боргу, даний бюджет закладає амбітну мету. До кінця року наш борг як відсоток до ВВП має становити не більше 54,1% - це державний борг. Державний і гарантований борг: державний - 46,7, гарантований державою - 7,4%. Таким чином, наша боргова політика будуватиметься протягом року згідно з борговою стратегією", - заявила Маркарова.

Нагадаємо, РБК-Україна раніше писало, що ресурсна база державного бюджету України на 2020 рік складе майже 1,8 мільярдів гривень. За словами Маркарової, в проект держбюджету на 2020 рік закладено 1 трлн 79 млрд 500 млн гривень. Також міністр додала, що дефіцит ВВП в 2020 році передбачається на рівні 2,09%.

Додамо, Міністерство фінансів України створить агентство по державному боргу.

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