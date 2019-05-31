В Кабмине назвали первые выводы по обвалу на шахте "Лесная"

На месте обвала на шахте "Лесная" во Львовской области не должны были находиться горняки без необходимых мер предосторожности. Об этом в ходе часа вопросов к правительству заявил замминистра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня есть только предварительные выводы об аварии, которая привела к гибели двух горняков.

"По предварительным данным, произошло обрушение пород кровли, и по паспорту данного участка работники в том месте, где обвалилась кровля, не должны были находиться без необходимых предупредительных мероприятий и присутствия старшего инженерно-технического надзора", - отметил Корзун.

Напомним, трагедия произошла 29 мая. По данным местных властей, в селе Селец Сокальского района на шахте "Лесная № 6" произошел обвал породы, в результате чего под завалами оказались два горняка. Позже спасатели достали из-под завалов их тела.

После инцидента президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками погибших, а также с местными шахтерами. По итогам визита во Львовскую область было принято решение провести заседание СНБО по проблемам в угольной отрасли. Ожидается, что заседание пройдет во второй половине дня 31 мая, на нем также поднимут другие вопросы энергетического сектора, в том числе запуск нового оптового рынка электроэнергии.