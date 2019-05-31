У Кабміні назвали перші висновки щодо обвалу на шахті "Лісова"

На місці обвалу на шахті "Лісова" у Львівській області не мали знаходитися гірники без необхідних запобіжних заходів. Про це в ході години запитань до уряду заявив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні є лише попередні висновки про аварію, яка призвела до загибелі двох гірників.

"За попередніми даними, сталося обвалення порід крівлі, і за паспортом цієї ділянки працівники в тому місці, де обвалилася покрівля, не повинні були знаходитися без необхідних запобіжних заходів і присутності старшого інженерно-технічного нагляду", - зазначив Корзун.

Нагадаємо, трагедія сталася 29 травня. За даними місцевої влади, у селі Сілець Сокальського району на шахті "Лісова № 6" стався обвал породи, в результаті чого під завалами опинилися двоє гірників. Пізніше рятувальники дістали з-під завалів їхні тіла.

Після інциденту президент України Володимир Зеленський зустрівся з родичами загиблих, а також з місцевими шахтарями. За підсумками візиту до Львівської області було прийнято рішення провести засідання РНБО з проблем у вугільній галузі. Очікується, що засідання відбудеться в другій половині дня 31 травня, на ньому також піднімуть інші питання енергетичного сектору, в тому числі запуск нового оптового ринку електроенергії.