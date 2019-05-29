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Зеленский созвал СНБО из-за проблем угольной отрасли

Новости » Политика    29.05.2019 - 21:31
Зеленский созвал СНБО из-за проблем угольной отрасли
Фото: Владимир Зеленский посетил шахту "Лесная" (president.gov.ua)

Заседание СНБО может состояться 31 мая

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на шахту "Лесная" во Львовской области объявил, что созовет заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для обсуждения проблем угольной отрасли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

Как сообщается, заседание СНБО, на котором обсудят проблемы угольной отрасли в стране, может состояться уже в пятницу, 31 мая 2019.

"Случилось большое горе - мы потеряли двух людей. Мы сегодня услышали о проблемах относительно условий труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - отметил президент во время посещения шахты "Лесная".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский посетил шахту "Лесная" во Львовской области, где 29 мая в результате обвала погибли 2 горняка. Зеленский дал поручение обеспечить жильем семьи погибших шахтеров. Также президент провел встречу с рабочими шахты, которые рассказали о задержках выплаты зарплаты.

Напомним, 29 мая около 04:00 в полицию поступило сообщение о том, что на шахте "Лесная" в Сокальском районе произошел обвал породы, вследствие чего под завалом оказались двое горняков. В ходе спасательной операции на поверхность подняли тела без признаков жизни.

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