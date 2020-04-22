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В Кабмине назвали необходимые шаги до завершения карантина

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 13:39
В Кабмине назвали необходимые шаги до завершения карантина
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Одна из таких задач - увеличить количество тестирований на коронавирус

В правительстве назвали необходимые шаги до завершения карантина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, одна из таких задач - увеличить количество тестирований на коронавирус.

"У нас есть несколько задач, которые мы должны сделать до 11 мая. Первое - это увеличить количество тестирований на коронавирус. За пару последних недель этот показатель вырос с 700 до 4700 день. Мы практически приблизились к показателю 5000 тестов в день. Второе: улучшение обеспечения больниц всем необходимым. Третье - это введение электронного контроля самоизоляции вместо обсервации", - заявил Шмыгаль.

По его словам, для ряда граждан будет введена самоизоляция с усиленным контролем с помощью инструмента "Дія".

"Похожая модель действует в Польше. Сегодня такая модель будет отдельно представлена", - добавил глава Кабмина.

Напомним, карантин в Украине будет продлен до 11 мая. Шмыгаль пояснил, что Украина еще не прошла пик заболеваемости коронавирусом, и он может наступить в начале мая.

Как писало РБК-Украина, Шмыгаль также рассказал, что Кабинет министров вводит определения карантинных мер и необходимости их внедрения в зависимости от уровней - желтый, оранжевый, красный. По словам премьера, в этом году мир не сможет победить коронавирус, а масочный режим и дистанция станут нормой на ближайшие два года.

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