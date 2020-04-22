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Украина продлевает карантин до 11 мая

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 13:21
Украина продлевает карантин до 11 мая
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Пик заболеваемости COVID-19 ожидается в начале мая

Карантин в Украине будет продлен до 11 мая. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина еще не прошла пик заболеваемости коронавирусом, и он может наступить в начале мая.

"Исходя из этого, мы сегодня примем решение о продлении карантина до 11 мая", - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что по расчетам Академии наук, пик ожидается в промежутке между 3 и 8 мая.

Напомним, ранее Шмыгаль в интервью РБК-Украина заявил, что украинцам будут предлагать работу на период карантина с оплатой труда до 8 тысяч гривен. Он также отметил, что правительство работает над созданием 500 тысяч рабочих мест, которые "дадут возможность человеку месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений".

Он также рассказал, что Кабинет министров вводит определения карантинных мер и необходимости их внедрения в зависимости от уровней - желтый, оранжевый, красный. Он также отметил, что в этом году мир не сможет победить коронавирус, а масочный режим и дистанция станут нормой на ближайшие два года.

Кабмин разработал четкий план выхода из карантина
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