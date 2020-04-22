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У Кабміні назвали необхідні кроки до завершення карантину

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 13:39
У Кабміні назвали необхідні кроки до завершення карантину
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Одне з таких завдань - збільшити кількість тестувань на коронавірус

В уряді назвали необхідні кроки до завершення карантину. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, одне з таких завдань - збільшити кількість тестувань на коронавірус.

"У нас є кілька завдань, які ми маємо зробити до 11 травня. Перше - це збільшити кількість тестувань на коронавірус. За пару крайніх тижнів цей показних зріс від 700 до 4700 на день. Ми практично наблизились до показника 5 тисяч тестів на день. Друге: покращення забезпечення лікарень усім необхідним. Третє - це запровадження електронного контролю самоізоляції замість обсервації", - заявив Шмигаль.

За його словами, для низки громадян буде запроваджена самоізоляція з посиленим контролем за допомогою інструменту "Дія".

"Схожа модель діє у Польщі. Сьогодні така модель буде окремо презентована", - додав глава Кабміну.

Нагадаємо, карантин в Україні буде продовжений до 11 травня. Шмигаль пояснив, що Україна ще не пройшла пік захворюваності коронавірусом, і він може наступити на початку травня.

Як писало РБК-Україна, Шмигаль також розповів, що Кабінет міністрів вводить визначення карантинних заходів і необхідності їх впровадження у залежності від рівнів - жовтий, оранжевий, червоний. За словами прем'єра, в цьому році світ не зможе перемогти коронавірус, а масковий режим і дистанція стануть нормою на найближчі два роки.

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