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Желтый, оранжевый и красный: Шмыгаль рассказал о трех уровнях карантина

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 07:30
Желтый, оранжевый и красный: Шмыгаль рассказал о трех уровнях карантина
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Карантин в Украине разделили на три уровня

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль выделил три уровня карантина и рассказал об особенностях каждого из них. Об этом глава правительства рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мы сегодня вводим определенные определения карантинных мероприятий и
необходимости их внедрения в уровнях - желтый, оранжевый, красный", - рассказал он.

Желтый уровень. Ситуация умеренная, мягкие условия карантина, основные отрасли работают.

Оранжевый уровень. Количество заболевших начинает расти, есть один или два летальных случая, регион с зафиксированными случаями локализуют и закрывают.

Красный уровень. Lockdown, регион или страна фактически закрываются полностью. Такая ситуация происходит сейчас.

По словам Шмыгаля, в этом году побороть коронавирус в мире не удастся, а масочный режим и дистанция должны стать нормой на ближайшие два года.

Как писало РБК-Украина, карантин в Украине действует с середины марта и за этот период он уже несколько раз усиливался. Кроме того, срок ограничений, которые вводились до 3 апреля, продлили до 24 апреля.

Как известно, на сегодня запланировано очередное заседание правительства, на котором вновь будет рассматриваться вопрос продления карантина.

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Новости Украины карантинДенис ШмыгальКоронавирус
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