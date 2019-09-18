У Кабміні назвали дату презентації програми дій уряду

Фото: Ірина Верещук (facebook.com vereshchuk.ukraine)

У програмі будуть закладені основні показники тарифів

Кабінет міністрів України презентує програму дій уряду 28 вересня. Про це заявила представник Кабміну у Верховній раді Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, у програмі будуть закладені основні показники тарифів.

"28 вересня кінцевий термін представлення програми уряду в парламенті. Там будуть закладені основні показники і тарифів, і того, що називається соціальним захистом вразливих груп наших громадян. Тому я вважаю, що варто дочекатись 28-го вересня. Вже тоді ми будемо фахово говорити про тарифи", - заявила Верещук.

Нагадаємо, на форумі "Ялтинська європейська стратегія" прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що через пару тижнів у Верховній раді представить свою програму дій. ВР повинна затвердити цю програму.

Як писало РБК-Україна раніше, Верещук анонсувала, що програма діяльності Кабінету міністрів України буде розроблена і представлена ​​до 29 вересня.

Так, 2 вересня прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав терміни закінчення програми діяльності уряду. Він підкреслював, що до кінця місяця програма буде готова.

Відзначимо, 29 серпня Верховна рада 9 скликання призначила весь склад Кабінету міністрів.