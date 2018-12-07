В Раде сегодня пройдет час вопросов к правительству

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Рада также может принять проект для гарантий роста спортивного мастерства молодежи

В Верховной раде Украины сегодня, 7 декабря, пройдет час вопросов к правительству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте парламента.

Кроме того, нардепы сегодня в первом чтении могут рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи, а также внести изменения в постановление о назначении в 2016 году именных стипендий Верховной рады для самых талантливых молодых ученых.

Напомним, накануне Рада поддержала увеличение расходов в бюджете-2018 на выплату пенсий. Закон предусматривает увеличение расходов на выплату пенсий на 10,777 млрд гривен. Кроме того, в связи военным положением предусматривается перераспределить средства на финансирование оплаты труда для Вооруженных сил - на 300 млн гривен, для сотрудников прокуратуры - на 100 млн гривен, для сотрудников СБУ - на 65 млн гривен.

Вчера парламент также ратифицировал соглашение о создании литовско-польско-украинской военной части.