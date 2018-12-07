У Кабміні наполягають на прийнятті закону про концесії

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гросман заявив, що закон про концесії залучить інвестиції в українську економіку

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів підтримує прийняття закону про концесії. Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман зазначив, що закон про концесії розширює можливості для залучення інвестицій в економіку України.

"Ми підтримуємо низку інших законів. Зокрема, закон про концесії. Це серйозне вікно для залучення інвестицій в економіку нашої держави, закон потребує у тому числі і вашої підтримки", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, Державне агентство лісових ресурсів України веде переговори про передачу в концесію 5 лісгоспів австрійській компанії Holzindustrie Schweighofer, найбільшому в Європі лісозаготівельнику.

Також у липні 2018 року в "Укрзалізниці" розповіли про плани на передачу в концесію українських вокзалів. Зокрема, для "Укрзалізниці" в питанні передачі в концесію пріоритетними є так звані позакласні вокзали і вокзали першого класу. Це вокзали у великих містах, де є потік і платоспроможний попит.