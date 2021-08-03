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Более 100 млрд гривен за месяц: Минфин назвал период пиковых выплат по госдолгу

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Украина, Вторник 03 августа 2021 11:59
Более 100 млрд гривен за месяц: Минфин назвал период пиковых выплат по госдолгу Фото: в сентябре власти Украины должны вернуть своим кредиторам более 100 млрд гривен (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины обнародовало график помесячных платежей по государственному долгу по действующим договорам по состоянию на 1 августа 2021 года. До конца года необходимо выплатить 258,03 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 152,99 млрд гривен, по внешнему - 105,04 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина.

По данным Минфина, самые большие выплаты предстоят в сентябре - 104,9 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 23,5 млрд гривен, по внешнему - 81,4 млрд гривен.

В августе власти Украины в сентябре должны вернуть кредиторам - 27,5 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 21,6 млрд гривен, по внешнему - 5,9 млрд гривен.

Более 100 млрд гривен за месяц: Минфин назвал период пиковых выплат по госдолгу

Как сообщало РБК-Украина, Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 июня 2021 года составил 2 514,36 млрд гривен. В долларовом эквиваленте долг достиг 92,52 млрд долларов.

Напомним, по данным НБУ, во втором-четвертом квартале 2021 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 13,832 млрд долларов, из которых 10,818 млрд долларов - основанная сумма долга, 3,015 млрд долларов - проценты.

Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2021 года - 5,624 млрд долларов и на IV квартал - 4,959 млрд долларов.

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