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У Кабміні мають намір у вересні розрахуватися за боргами за рахунок 2,7 млрд доларів від МВФ

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Україна, Середа 11 серпня 2021 12:40
У Кабміні мають намір у вересні розрахуватися за боргами за рахунок 2,7 млрд доларів від МВФ Фото: міністр економіки Олексій Любченко (facebook.com/TaxUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Уряд України у вересні безболісно проведе пікові виплати за державним боргом. На ці цілі підуть кошти в сумі 2,7 млрд доларів, які Міжнародний валютний фонд (МВФ) повинен перерахувати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю, яке перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко дав агентству "Інтерфакс-Україна".

"МВФ затвердив рішення про найбільший в історії розподіл СПЗ, з яких українська частина становить близько 2,7 млрд доларів. Це, в тому числі, дозволить безболісно здійснити боргові виплати України у вересні 2021 року", - сказав Любченко.

Він нагадав, що українська влада погасила значну суму боргу в липні. "Готуємося до вересня, але я бачу, що кошти є", - сказав він.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, найбільші виплати за держборгом чекають у вересні 2021 року - 104,9 млрд гривень, у т.ч. по внутрішньому боргу - 23,5 млрд гривень, по зовнішньому - 81,4 млрд гривень.

Відзначимо, в уряді і НБУ, ще не вирішили, на що витратити 2,7 млрд доларів, які МВФ повинен безоплатно перерахувати Україні в серпні 2021 року.

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