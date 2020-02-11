В Кабмине не исключают подачу совместной с Беларусью заявки на проведение Олимпиады

В украинском правительстве не исключают, что Украина и Беларусь могут подать совместную заявку на проведение Олимпиады. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Оргкомитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Олимпиаде в Токио.

Сообщается, что Гончарук отметил инициативу президента о проведении летних Олимпийских в Украине и Беларуси.

"По моему мнению, эта идея точно заслуживает глубокого изучения. Правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту ситуацию с разных точек зрения и предложить концепт нашим партнерам, если эта инициатива в ближайшее время может быть реализована… Это - важный и ответственный имиджевый шаг. Такие масштабные проекты способствуют инфраструктурному обновлению государства, росту туристической привлекательности и национального престижа в мире в целом", - заявил он.

Премьер поручил изучить опыт Беларуси в проведении II Европейских игр и опыт европейских стран - в проведении Олимпиады. А также выработать четкий план в соответствии конкурсным требованиям, установленным Международным олимпийским комитетом.

Напомним, в июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил начать подготовку к заявке на проведение Олимпиады.

"Нам нужен определенный план, что мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными", - подчеркнул президент.

Уже в сентябре белорусский президент Александр Лукашенко предложил провести летние Олимпийские игры совместно с Украиной или Россией. По его словам, в Украине есть объекты футбольной инфраструктуры, которых не хватает Беларуси.