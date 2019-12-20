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МОК лишил украинского штангиста Торохтия золота Олимпиады-2012

Новости » Спорт     20.12.2019 - 09:25
МОК лишил украинского штангиста Торохтия золота Олимпиады-2012
Фото: Алексей Торохтий (noc-ukr.org)

Он обязан вернуть медаль, диплом и значок

Международный олимпийским комитет (МОК) лишил украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия золотой награды Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Об этом сообщается на сайте организации.

Его результат аннулирован, а сам спортсмен обязан вернуть полученные за победу олимпийские медаль, диплом и значок.

В декабре 2018 года Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила Торохтия от участия в соревнованиях после проведенной МОК перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2012 года в Лондоне, где Торохтий стал первым в весовой категории до 105 кг.

В образце мочи спортсмена было обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон.

Недавно IWF дисквалифицировала Торохтия на 2 года (с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020 года).

Напомним, канадская тяжелоатлетка Кристин Жирар была признана чемпионкой Олимпиады-2012. Изначально канадка в категории до 63 кг завоевала бронзу, но МОК лишил россиянку Светлану Царукаева серебряной медали из-за положительной допинг-пробы, по этой же причине золотой медали лишилась Майя Манеза с Казахстана.

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