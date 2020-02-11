ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кабмине не исключают подачу совместной с Беларусью заявки на проведение Олимпиады

Новости » Политика     11.02.2020 - 13:09
В Кабмине не исключают подачу совместной с Беларусью заявки на проведение Олимпиады
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Украина изучит опыт Беларуси и европейских стран в проведении таких соревнований

В украинском правительстве не исключают, что Украина и Беларусь могут подать совместную заявку на проведение Олимпиады. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Оргкомитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Олимпиаде в Токио.

Сообщается, что Гончарук отметил инициативу президента о проведении летних Олимпийских в Украине и Беларуси.

"По моему мнению, эта идея точно заслуживает глубокого изучения. Правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту ситуацию с разных точек зрения и предложить концепт нашим партнерам, если эта инициатива в ближайшее время может быть реализована… Это - важный и ответственный имиджевый шаг. Такие масштабные проекты способствуют инфраструктурному обновлению государства, росту туристической привлекательности и национального престижа в мире в целом", - заявил он.

Премьер поручил изучить опыт Беларуси в проведении II Европейских игр и опыт европейских стран - в проведении Олимпиады. А также выработать четкий план в соответствии конкурсным требованиям, установленным Международным олимпийским комитетом.

Напомним, в июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил начать подготовку к заявке на проведение Олимпиады.

"Нам нужен определенный план, что мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными", - подчеркнул президент.

Уже в сентябре белорусский президент Александр Лукашенко предложил провести летние Олимпийские игры совместно с Украиной или Россией. По его словам, в Украине есть объекты футбольной инфраструктуры, которых не хватает Беларуси.

Гончарук назвал кандидата на пост министра оккупированных территорий
Новости Украины БеларусьОлимпиадаАлексей Гончарук
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь