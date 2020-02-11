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У Кабміні не виключають подачу спільної з Білоруссю заявки на проведення Олімпіади

Новини » Політика     11.02.2020 - 13:09
У Кабміні не виключають подачу спільної з Білоруссю заявки на проведення Олімпіади
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Україна вивчить досвід Білорусі та європейських країн у проведенні таких змагань

В українському уряді не виключають, що Україна і Білорусь можуть подати спільну заявку на проведення Олімпіади. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на засіданні Оргкомітету з підготовки та участі спортсменів України на Олімпіаді в Токіо.

Повідомляється, що Гончарук відзначив ініціативу президента про проведення літніх Олімпійських в Україні та Білорусі.

"На мою думку, ця ідея точно заслуговує глибокого вивчення. Уряд зараз працює над тим, щоб вивчити цю ситуацію з різних точок зору і запропонувати концепт нашим партнерам, якщо ця ініціатива найближчим часом може бути реалізована... Це - важливий і відповідальний іміджевий крок. Такі масштабні проекти сприяють інфраструктурному оновленню держави, зростанню туристичної привабливості та національного престижу у світі в цілому", - заявив він.

Прем'єр доручив вивчити досвід Білорусі у проведенні II Європейських ігор і досвід європейських країн у проведенні Олімпіади. А також виробити чіткий план у відповідності конкурсним вимогам, встановленим Міжнародним олімпійським комітетом.

Нагадаємо, в липні 2019 року президент України Володимир Зеленський доручив розпочати підготовку до заявки на проведення Олімпіади.

"Нам потрібен певний план, що ми, скажімо, готові за 3-4 роки все побудувати, і тоді можемо бути в черзі та прийняти Олімпіаду. Ми повинні бути амбітними", - підкреслив президент.

Вже у вересні білоруський президент Олександр Лукашенко запропонував провести літні Олімпійські ігри спільно з Україною чи Росією. За його словами, в Україні є об'єкти футбольної інфраструктури, яких не вистачає Білорусі.

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