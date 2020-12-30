В Кабмине анонсировали окончательную ликвидацию ГАСИ

В Кабинете министров анонсировали окончательную ликвидацию Госархстройинспекции. В правительстве готовят соответствующее постановление для принятия.

Об этом сообщает правительственный портал.

На сайте правительства опубликовано два постановления. Они стали первым шагом завершающего этапа реформы градостроительной сферы.

Постановление №1339 возобновило полномочия органов местного самоуправления осуществлять архитектурно-строительный контроль.

А постановление №1340 предусматривает ликвидацию Государственной инспекции градостроительства и Государственной сервисной службы градостроительства. Вместо этого создадут Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ). Она станет центральным органом исполнительной власти, который будет осуществлять архитектурно-строительный контроль и надзор в сфере градостроительства без разрешительно-регистрационных функций.

"Следующим шагом будет принятие постановления, которое изменит некоторые регуляторные акты в сфере строительства по лицензированию, разрешительным документам, принятию объектов в эксплуатацию, определению порядка ведения контроля и надзора. Именно этим документом ГАСИ будет лишена всех функций и окончательно перестанет существовать", - указано в сообщении.

В Кабмине заверили, что постановление обязательно пройдет публичные обсуждения до принятия.

В интервью РБК-Украина депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа", глава межфракционного объединения "За большое строительство" Елена Шуляк раскритиковала реформу ГАСИ. Она подчеркнула, что эта реформа является позором для власти.

Напомним, 13 марта президент Владимир Зеленский анонсировал ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Так, о ликвидации ГАСИ в Кабмине заговорили еще летом прошлого года.