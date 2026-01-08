Кабмін звільнив голову Держгеонадр

Кабмін звільнив Олега Гоцинця з посади голови Держгеонадр за угодою сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду.

7 січня 2026 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження № 12-р про звільнення Олега Гоцинця з посади Голови Державної служби геології та надр України.

Олег Гоцинець обіймав посаду Голови Державної служби геології та надр України з 29 листопада 2024 року до 7 січня 2026 року, тобто трохи більше 1 року (понад 13 місяців).

Згідно з документом, рішення ухвалено за угодою сторін відповідно до пункту 3 частини першої статті 83 Закону України "Про державну службу".

Розпорядження підписав прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Поки що інформації про призначення нового керівника Держгеонадр не оприлюднено.

Зазначимо, що Держгеонадра є центральним органом виконавчої влади, який відповідає за державне управління у сфері геології та надр, ліцензування користування надрами та контроль за їх використанням, тому зміна керівництва може вплинути на роботу галузі та інвестиційні процеси.