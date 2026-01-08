Кабмін звільнив голову Держгеонадр
Кабмін звільнив Олега Гоцинця з посади голови Держгеонадр за угодою сторін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду.
7 січня 2026 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження № 12-р про звільнення Олега Гоцинця з посади Голови Державної служби геології та надр України.
Олег Гоцинець обіймав посаду Голови Державної служби геології та надр України з 29 листопада 2024 року до 7 січня 2026 року, тобто трохи більше 1 року (понад 13 місяців).
Згідно з документом, рішення ухвалено за угодою сторін відповідно до пункту 3 частини першої статті 83 Закону України "Про державну службу".
Розпорядження підписав прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
Поки що інформації про призначення нового керівника Держгеонадр не оприлюднено.
Зазначимо, що Держгеонадра є центральним органом виконавчої влади, який відповідає за державне управління у сфері геології та надр, ліцензування користування надрами та контроль за їх використанням, тому зміна керівництва може вплинути на роботу галузі та інвестиційні процеси.
Скандали, пов’язані з роботою Держгеонадр
За період роботи Державної служби геології та надр України (Держгеонадр) у 2025–2026 роках пов’язані з нею резонансні випадки та скандали стосувалися, перш за все, питань незаконного використання надр і непрозорих дозволів.
Наприклад, екс-депутат з Броварів Сергій Шапран та його партнер Володимир Осипов отримали спецдозволи на видобуток копалин, а в можливій схемі також фігурував підсанкційний бізнесмен Ігор Наумець, бенефіціар компанії "Юнігран".
До речі, раніше РБК-Україна писало, що в Україні продовжує працювати компанія, що поставляла щебінь на окуповані території.