В Україні продовжує працювати компанія, що поставляла щебінь на окуповані території

Карʼєри компанії "Юнігран", яка поставляла щебінь в так звані "ДНР" та "ЛНР", звинувачують у продовженні роботи в Україні навіть після запровадження санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН .

Зокрема, на відео видно роботу "юнігранівської" техніки на Малинському кар'єрі. У квітні за рішенням Подільського райсуду Києва, з арештованих вагонів зняли арешт.

На відео також є ще одне підприємство "Юнігран", Житомирська область, де виготовляють вироби з бетону.

Більше того, журналісти переконались, що піщаний кар'єр компанії "Юнігран" у Київській області - також продовжує працювати.

Компанія "Юнігран" не є надрокористувачем, вона надає послуги буропідривних робіт "під ключ" і не лише кар'єрам своєї групи.

За інформацією журналістів, управляє санкційним бізнесом сьогодні бізнесмен Сергій Шапран - разом із депутатом від забороненої ОПЗЖ Володимиром Осіповим.

Санкції проти "Юнігран"

Як відомо, 12 травня 2023 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти групи компаній "Юнігран.

Загальна вартість компанії до війни оцінювалась у 200 млн доларів.

Власника компанії, громадянина Росії Ігоря Наумця позбавили українського громадянства, а сам він втік з України. Активи компанії арештували, а майно планували націоналізувати та передати АРМА.