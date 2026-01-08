ua en ru
Чт, 08 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Кабмин уволил главу Госгеонедр

Украина, Четверг 08 января 2026 18:00
UA EN RU
Кабмин уволил главу Госгеонедр Фото: экс-глава Госгеонедр Олег Гоцинец (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Кабмин уволил Олега Гоцинца с должности главы Госгеонедр по соглашению сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства.

7 января 2026 года Кабинет Министров Украины принял распоряжение № 12-р об увольнении Олега Гоцинца с должности Председателя Государственной службы геологии и недр Украины.

Олег Гоцинец занимал должность Председателя Государственной службы геологии и недр Украины с 29 ноября 2024 года до 7 января 2026 года, то есть чуть более 1 года (более 13 месяцев).

Согласно документу, решение принято по соглашению сторон в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 83 Закона Украины "О государственной службе".

Распоряжение подписал премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кабмин уволил главу Госгеонедр

Пока что информация о назначении нового руководителя Госгеонедр не обнародована.

Отметим, что Госгеонедра является центральным органом исполнительной власти, который отвечает за государственное управление в сфере геологии и недр, лицензирование пользования недрами и контроль за их использованием, поэтому смена руководства может повлиять на работу отрасли и инвестиционные процессы.

Скандалы, связанные с работой Госгеонедр

За период работы Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедр) в 2025-2026 годах связанные с ней резонансные случаи и скандалы касались, прежде всего, вопросов незаконного использования недр и непрозрачных разрешений.

Например, экс-депутат из Броваров Сергей Шапран и его партнер Владимир Осипов получили спецразрешения на добычу ископаемых, а в возможной схеме также фигурировал подсанкционный бизнесмен Игорь Наумец, бенефициар компании "Юнигран".

Кстати, ранее РБК-Украина писало, что в Украине продолжает работать компания, поставлявшая щебень на оккупированные территории.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госгеонедра
Новости
"Запорожсталь" остановил работу из-за массированного удара России по энергетике
"Запорожсталь" остановил работу из-за массированного удара России по энергетике
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка