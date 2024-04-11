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Кабмін зобов'язали розробити законопроект про ротації та додаткові виплати військовим

Фото: Кабмін зобов'язали розробити законопроект про ротації та виплати ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кабінет міністрів розробить новий законопроєкт про ротацію українських захисників. Також уряд повинен виділити додаткові виплати військовим у розмірі 70 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слугу народу".

Верховна рада на засіданні 11 квітня схвалила постанову, яка зобовʼязує Кабінет міністрів розробити та внести на розгляд парламенту законопроєкт про удосконалення механізмів ротації військових, їх звільнення зі служби та медико-соціальної реабілітації.

Також Кабмін повинен розробити та прийняти акти щодо умов, розмірів та порядку виплати одноразової грошової винагороди захисникам на "на нулі". Йдеться про військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ) за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.

Розмір індивідуальної одноразової виплати становитиме 70 тисяч гривень.

Законопроект про мобілізацію

Сьогодні, 11 квітня, Верховна рада України ухвалила у другому читанні законопроект №10449, який урегульовує процедуру мобілізації. Народні депутати врахували понад 30 правок Комітету з нацбезпеки, а також остаточно виключили з документу демобілізацію військових.

Документ набере чинності через місяць після того, як його підпише спікер парламенту та президент.

Детальніше про ключові зміни та про те, що передбачає закон - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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