Кабмин обязали разработать законопроект о ротациях и дополнительных выплатах военным

Верховная рада на заседании 11 апреля одобрила постановление, обязывающее Кабинет министров разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект об усовершенствовании механизмов ротации военных, их увольнении со службы и медико-социальной реабилитации.

Также Кабмин должен разработать и принять акты об условиях, размерах и порядке выплаты единовременного денежного вознаграждения защитникам на "нуле". Речь идет о военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задания на линии боевого столкновения с противником на расстоянии первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до ротного опорного пункта включительно, а также на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск) за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнения таких задач.

Размер индивидуальной единовременной выплаты будет составлять 70 тысяч гривен.