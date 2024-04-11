Кабмин обязали разработать законопроект о ротациях и дополнительных выплатах военным

Кабинет министров разработает новый законопроект о ротации украинских защитников. Также правительство должно выделить дополнительные выплаты военным в размере 70 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слугу народа".
Верховная рада на заседании 11 апреля одобрила постановление, обязывающее Кабинет министров разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект об усовершенствовании механизмов ротации военных, их увольнении со службы и медико-социальной реабилитации.
Также Кабмин должен разработать и принять акты об условиях, размерах и порядке выплаты единовременного денежного вознаграждения защитникам на "нуле". Речь идет о военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задания на линии боевого столкновения с противником на расстоянии первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до ротного опорного пункта включительно, а также на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск) за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнения таких задач.
Размер индивидуальной единовременной выплаты будет составлять 70 тысяч гривен.
Сегодня, 11 апреля, Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10449, регулирующий процедуру мобилизации. Народные депутаты учли более 30 поправок Комитета по нацбезопасности, а также окончательно исключили из документа демобилизацию военных.
Документ вступит в силу через месяц после того, как его подпишет спикер парламента и президент.
Детальнее о ключевых изменениях и о том, что предусматривает закон - читайте в материале РБК-Украина.
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