Кабмін знайшов застосування підбитій російській техніці

Також повідомлялося, що в Україні презентували проєкт програми діяльності уряду. Документ передбачає посилення оборони, прискорення євроінтеграції і не тільки.

Крім того, Кабмін шукає ресурси для повного фінансування армії до кінця року. Частину коштів планують залучити від міжнародних партнерів.