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Зеленський доручив Кабміну перевірити доступ українців до шкіл і лікарень

19:10 13.08.2026 Чт
2 хв
Головний принцип - мати доступ до кожної людини, навіть у найвіддаленіших селах
aimg Валерія Абабіна
Зеленський доручив Кабміну перевірити доступ українців до шкіл і лікарень Фото: (Getty Images)
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Кабмін має з'ясувати, чи є реальний доступ до кожного населеного пункту країни - від проїзду швидкої допомоги, до дороги, якою дітей возять до школи. Одночасно перевірять і можливості державного, обласних та місцевих бюджетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з представниками гірських громад.

Уряду доручено перевірити можливості державного, обласних і місцевих бюджетів та провести логістичний аудит по всій країні. Головний принцип - забезпечити доступ до кожної людини, зокрема у віддалених населених пунктах.

Серед пріоритетів Зеленський назвав доступ швидкої допомоги, підвезення дітей до шкіл і дороги до віддалених сіл.

За словами президента, підхід має бути конкретним, а не формальним - навіть там, де немає коштів на будівництво нової дороги, але проїзд існує, потрібно забезпечити населений пункт відповідним транспортом.

"Навіть там, де у тебе немає грошей на дорогу якусь, але дорога є, значить, постав там відповідну повнопривідну машину швидкої допомоги, і воно повинно бути", - сказав він.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що до саміту "Карпатська інтеграційна ініціатива" підготують чітку доповідь і план.

Нагадаємо, "Карпатську ініціативу" Україна запустить восени - вона має об'єднати вісім країн, пов'язаних Карпатами, які мають спільний економічний і безпековий інтерес.

За словами Зеленського, це трек для держав, які не завжди готові посилювати Україну зброєю, але хочуть співпрацювати в гуманітарній, безпековій та економічній сферах.

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