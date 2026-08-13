Зеленський доручив Кабміну перевірити доступ українців до шкіл і лікарень

Кабмін має з'ясувати, чи є реальний доступ до кожного населеного пункту країни - від проїзду швидкої допомоги, до дороги, якою дітей возять до школи. Одночасно перевірять і можливості державного, обласних та місцевих бюджетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з представниками гірських громад.

Уряду доручено перевірити можливості державного, обласних і місцевих бюджетів та провести логістичний аудит по всій країні. Головний принцип - забезпечити доступ до кожної людини, зокрема у віддалених населених пунктах.

Серед пріоритетів Зеленський назвав доступ швидкої допомоги, підвезення дітей до шкіл і дороги до віддалених сіл.

За словами президента, підхід має бути конкретним, а не формальним - навіть там, де немає коштів на будівництво нової дороги, але проїзд існує, потрібно забезпечити населений пункт відповідним транспортом.

"Навіть там, де у тебе немає грошей на дорогу якусь, але дорога є, значить, постав там відповідну повнопривідну машину швидкої допомоги, і воно повинно бути", - сказав він.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що до саміту "Карпатська інтеграційна ініціатива" підготують чітку доповідь і план.