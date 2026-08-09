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Кабмін шукає додатковий ресурс для армії: Корецький про фінансування оборони

22:41 09.08.2026 Нд
2 хв
Питання обговорили на окремій нараді з силовими міністрами
aimg Валерія Абабіна
Кабмін шукає додатковий ресурс для армії: Корецький про фінансування оборони  Фото: Корецький провів окрему нараду щодо фінансування Сил оборони (t.me/Koretskyi_official)
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Кабмін шукає ресурси для повного фінансування армії до кінця року. Частину коштів планують залучити від міжнародних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Корецький провів окрему нараду із секретарем РНБО, міністром фінансів, виконувачем обов'язків міністра оборони, головою Служби зовнішньої розвідки та міністром внутрішніх справ.

Учасники обговорили реальну актуалізовану потребу у фінансуванні Сил оборони до кінця цього року. За словами прем'єра, уряд і безпосередньо Міністерство фінансів працюють над тим, щоб повністю забезпечити всі необхідні видатки.

Фото: Корецький провів окрему нараду щодо фінансування Сил оборони (t.me/Koretskyi_official)

Звідки братимуть кошти

Прем'єр наголосив, що всі внутрішні податкові надходження, як і раніше, спрямовуються на потреби сектору безпеки й оборони. Крім того, уряд працюватиме над пошуком додаткового ресурсу, зокрема із залученням допомоги міжнародних партнерів.

За словами Корецького, уже сформовано бачення фінансування Сил оборони на наступний рік. Наразі уряд працює над комплексним формуванням бюджету на 2027 рік.

Нагадаємо, оборона залишається головною статтею витрат державного бюджету. У червні Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету-2026, збільшивши фінансування сектору безпеки й оборони на 1,56 трильйона гривень - після цього загальні видатки на оборону сягнули рекордних 4,4 трильйона гривень.

Основним джерелом коштів стала фінансова допомога ЄС.

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