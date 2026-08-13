Кабмин нашел применение подбитой российской технике

Также сообщалось, что в Украине был презентован проект программы деятельности правительства. Документ предполагает усиление обороны, ускорение евроинтеграции и не только.

Кроме того, Кабмин ищет ресурсы для полного финансирования армии до конца текущего года. Часть средств планируется привлечь от международных партнеров.