Кабмин нашел применение подбитой российской технике

Кабинет Министров Украины изменил условия использования уничтоженной техники армии РФ. Часть образцов окажется за границей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя КМУ Тараса Мельничука в Верховной Раде в Telegram.
По словам Мельничука, внесены изменения в распоряжение КМУ от 9 декабря 2022 года № 1121.
Оно касается вопросов использования:
Это сделано для того, чтобы бесплатно передавать образцы военной техники музеям иностранных государств.
Там смогут использовать их как:
Однако есть условие: предварительное проведение комплекса работ.
В результате них военная техника России:
Минобороны получило соответствующее поручение. А именно - принять меры по безвозмездной передаче Национальным военно-историческим музеем ряда образцов военной техники противника музеям иностранных государств.
Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин должен выяснить, есть ли реальный доступ к каждому населенному пункту страны - от проезда скорой помощи до дороги, по которой детей возят в школу.
Также сообщалось, что в Украине был презентован проект программы деятельности правительства. Документ предполагает усиление обороны, ускорение евроинтеграции и не только.
Кроме того, Кабмин ищет ресурсы для полного финансирования армии до конца текущего года. Часть средств планируется привлечь от международных партнеров.