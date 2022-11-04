Кабмін змінив статут "Нафтогазу", щоб призначити Чернишова

Як зазначається в публікації, 1 листопада Національне агентство із запобігання корупції повідомило прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про конфлікт інтересів майбутнього екс-міністра при призначенні його головою НАК.

Виходячи з листа голови НАЗК Олександра Новікова прем'єру, конфлікт полягав у тому, що Чернишов був членом Кабінету міністрів, який ще у вересні 2021 року взяв на себе функції наглядової ради НАК, після звільнення наглядового органу компанії.

Нова спостережна рада в "Нафтогазі" не була призначена, тому КМУ продовжує виконувати її функції вже другий рік. Таким чином, Чернишов, як і інші члени КМУ, брав участь в ухваленні рішень, що впливають на роботу компанії. І тепер, згідно з 26 статтею закону про запобігання корупції, не міг обійняти посаду голови правління "Нафтогазу". Загалом ніхто з членів КМУ, згідно із законом, не міг очолити НАК протягом мінімум року після звільнення з посади.

Вихід, який знайшов Кабмін

Щоб уникнути конфлікту інтересів, треба було змінити статут "Нафтогазу". Раніше компанія була юридичною особою приватного права та на неї поширювалась дія ст. 26 закону.

Новий документ уже опубліковано на сайті КМУ. Якщо в колишній редакції НАК був "підприємницьким товариством - юридичною особою приватного права", то в новій редакції НАК просто є "юридичною особою" - без визначення права. За оцінкою кількох експертів, фактично визначення права просто прибрали.