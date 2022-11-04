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Уряд скасував конкурсний відбір голови "Нафтогазу"

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Україна, П'ятниця 04 листопада 2022 10:02
Уряд скасував конкурсний відбір голови "Нафтогазу" Фото: формальна необхідність конкурсу при признанні голови "Нафтогазу" скасована (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 2008 року "Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 3 листопада 2022 р. № 1234.

Згідно з документом, з постанови виключена норма про конкурсний відбір голови правління НАК "Нафтогаз України".

Крім того, Кабмін окремим рішенням від 3 листопада затвердив статут НАК у новій редакції. Як і раніше, до виключеної компетенції наглядової ради належить "прийняття рішення про обрання та припинення повноважень голови та інших членів правління".

Нагадаємо, Кабінет міністрів 3 листопада призначив новим головою НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, який до цього був міністром розвитку громад та територій. Попередній голова НАК Юрій Вітренко пішов з посади за власним бажанням. Як при призначенні Вітренка у квітні 2021 року, жодних конкурсів цього разу не проводилося. Не було конкурсів і призначенні попередніх керівників "Нафтогазу".

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