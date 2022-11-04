Кабмин изменил устав "Нафтогаза", чтобы назначить Чернышова

Как отмечается в публикации, 1 ноября Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило премьер-министру Денису Шмыгалю о конфликте интересов будущего экс-министра при назначении его главой НАК.

Исходя из письма главы НАПК Александра Новикова премьеру, конфликт заключался в том, что Чернышов являлся членом Кабинета министров, который еще в сентябре 2021 году взял на себя функции набсовета НАК, после увольнения наблюдательного органа компании.

Новый набсовет в "Нафтогазе" не был назначен, потому КМУ продолжает выполнять его функции уже второй год. Таким образом, Чернышов, как и другие члены КМУ, участвовал в принятии решений, влияющие на работу компании. И теперь, согласно 26 статьи закона о предотвращении коррупции, не мог занять должность главы правления "Нафтогаза". Вообще никто из членов КМУ, по закону, не мог возглавить НАК в течение минимум года после увольнения с должности.

Выход, который нашел Кабмин

Чтобы избежать конфликта интересов, нужно было изменить устав "Нафтогаза". Ранее компания являлась юридическим лицом частного права и на нее распространялось действие ст. 26 закона.

Новый документ уже опубликован на сайте КМУ. Если в прежней редакции НАК был "предпринимательским обществом - юридическим лицом частного права", то в новой редакции НАК просто является "юридическим лицом" - без определения права. По оценке нескольких экспертов, фактически определение права просто убрали.