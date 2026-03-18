Кабмін змінив правила роботи "Армія+": які документи стануть цифровими

Кабінет міністрів України розширив функціонал мобільних застосунків "Армія+" та "Резерв+". Відтепер військовослужбовці та військовозобов'язані матимуть доступ до розширених даних про службу, результатів ВЛК та нових цифрових послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренка.
За словами Гончаренка, згідно з ухваленою постановою, у цифрових сервісах відображатимуться не лише військово-облікові документи, а й додаткова інформація про користувачів.
Зокрема, в електронному кабінеті військовослужбовця з'явиться доступ до:
Також передбачено підключення застосунків до Державного реєстру військовослужбовців.
Окрім службових даних, користувачі отримають доступ до мультимедійного та навчального контенту, включаючи тести та ігри.
Важливим нововведенням стала можливість отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг. Це дозволить підписувати документи віддаленим підписом без особистої присутності.
Також постанова розширює права військових на звернення - тепер вони зможуть через цифрові платформи звертатися до уповноважених органів для захисту своїх прав у разі їх порушення.
