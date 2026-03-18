Кабмин изменил правила работы "Армия+": какие документы станут цифровыми

Что изменится в приложениях

По словам Гончаренко, согласно принятому постановлению, в цифровых сервисах будут отображаться не только военно-учетные документы, но и дополнительная информация о пользователях.

В частности, в электронном кабинете военнослужащего появится доступ к..:

постановлениям военно-врачебной экспертизы (результатам ВВК);

данным о служебном положении, поощрениях и взысканиях;

другим сведениям о прохождении военной службы.

Также предусмотрено подключение приложений к Государственному реестру военнослужащих.

Кабинет министров Украины расширил функционал мобильных приложений "Армия+" и "Резерв+"

Новые функции и контент

Кроме служебных данных, пользователи получат доступ к мультимедийному и учебному контенту, включая тесты и игры.

Важным нововведением стала возможность получения квалифицированных электронных доверительных услуг. Это позволит подписывать документы удаленной подписью без личного присутствия.

Также постановление расширяет права военных на обращение - теперь они смогут через цифровые платформы обращаться в уполномоченные органы для защиты своих прав в случае их нарушения.