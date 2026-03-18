Кабмин изменил правила работы "Армия+": какие документы станут цифровыми

Кабинет министров Украины расширил функционал мобильных приложений "Армия+" и "Резерв+". Отныне военнослужащие и военнообязанные будут иметь доступ к расширенным данным о службе, результатам ВВК и новым цифровым услугам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.
По словам Гончаренко, согласно принятому постановлению, в цифровых сервисах будут отображаться не только военно-учетные документы, но и дополнительная информация о пользователях.
В частности, в электронном кабинете военнослужащего появится доступ к..:
Также предусмотрено подключение приложений к Государственному реестру военнослужащих.
Кроме служебных данных, пользователи получат доступ к мультимедийному и учебному контенту, включая тесты и игры.
Важным нововведением стала возможность получения квалифицированных электронных доверительных услуг. Это позволит подписывать документы удаленной подписью без личного присутствия.
Также постановление расширяет права военных на обращение - теперь они смогут через цифровые платформы обращаться в уполномоченные органы для защиты своих прав в случае их нарушения.
