Кабмін змінив правила перетинання кордону для водіїв з гумдопомогою

"Передбачено, що пропуск військовозобов’язаного водія, який здійснює перевезення вантажів гуманітарної допомоги здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону України та прийняття обласними, Київською міською військовими адміністраціями рішень щодо включення відомостей про водія до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги", - пише Мельничук.

Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги

У березні 2023 року народні депутати подали на розгляд Верховної Ради законопроект, який мав на меті спростити процедури, пов’язані з ввезенням, обліком та розподілом гуманітарної допомоги.

Основною метою запропонованих змін була адаптація законодавства до умов воєнного стану, щоб забезпечити швидке й ефективне надання гуманітарної допомоги.

Вже у грудні того ж року президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Детальніше про те, як змінились правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги - за посиланням.