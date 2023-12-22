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В Україні спростять ввезення гуманітарної допомоги. Зеленський підписав закон

Україна, П'ятниця 22 грудня 2023 12:28
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В Україні спростять ввезення гуманітарної допомоги. Зеленський підписав закон Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку відповідного законопроекту.

Зазначається, що 21 грудня законопроєкт № 9111 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги" повернутий з підписом президента. Наразі йде розсилання акта.

Важливим нововведенням документа є законодавчо закріплене спрощення процедури ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги.

Так, на рівні закону запроваджується електронна система обліку гуманітарної допомоги. Крім того, закон розширює перелік отримувачів гуманітарної допомоги.

Спрощення ввезення гуманітарної допомоги

Нагадаємо, народні депутати внесли до Верховної ради законопроект, яким пропонується спростити процедуру ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги у березні 2023 року.

Автори законопроекту зазначали, що необхідність спрощення процедури ввезення гуманітарної допомоги виникла, оскільки відповідна постанова Кабміну не діє на практиці. Її положення не узгоджуються із законом "Про гуманітарну допомогу", який було затверджено ще у 1999 році.

Головною метою ініціативи є зміни до закону, які відповідатимуть воєнному стану в Україні.

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Володимир Зеленський Гуманітарна допомога
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