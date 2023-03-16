В Україні запропонували спростити ввезення гуманітарної допомоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до документа.

Автори законопроекту зазначають, що необхідність спрощення процедури ввезення гуманітарної допомоги виникла, оскільки відповідна постанова Кабміну не діє на практиці. Її положення не узгоджуються із законом "Про гуманітарну допомогу", який було затверджено ще у 1999 році.

Головною метою ініціативи є зміни до закону, які відповідатимуть воєнному стану в Україні.

Зокрема, парламентарі пропонують: