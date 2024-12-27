Кабмин изменил правила пересечения границы для водителей с гумпомощью

"Предусмотрено, что пропуск военнообязанного водителя, который осуществляет перевозку грузов гуманитарной помощи осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины и принятия областными, Киевской городской военными администрациями решений о включении сведений о водителе в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи", - пишет Мельничук.

Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи

В марте 2023 года народные депутаты подали на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который имел целью упростить процедуры, связанные с ввозом, учетом и распределением гуманитарной помощи.

Основной целью предложенных изменений была адаптация законодательства к условиям военного положения, чтобы обеспечить быстрое и эффективное предоставление гуманитарной помощи.

Уже в декабре того же года президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Подробнее о том, как изменились правила ввоза и учета гуманитарной помощи - по ссылке.