RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Кабмин изменил правила пересечения границы для водителей с гумпомощью

Иллюстративное изображение: Кабмин изменил правила пересечения границы для водителей с гумпомощью (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Сергей Пышкин

Для пересечения государственной границы сведения о водителе, который перевозит гуманитарную помощь, должны быть внесены в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал постоянного представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Предусмотрено, что пропуск военнообязанного водителя, который осуществляет перевозку грузов гуманитарной помощи осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины и принятия областными, Киевской городской военными администрациями решений о включении сведений о водителе в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи", - пишет Мельничук.

Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи

В марте 2023 года народные депутаты подали на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который имел целью упростить процедуры, связанные с ввозом, учетом и распределением гуманитарной помощи.

Основной целью предложенных изменений была адаптация законодательства к условиям военного положения, чтобы обеспечить быстрое и эффективное предоставление гуманитарной помощи.

Уже в декабре того же года президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Подробнее о том, как изменились правила ввоза и учета гуманитарной помощи - по ссылке.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУ