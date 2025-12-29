Кабмін змінив "правила гри" для АРМА: агентство перейшло під новий контроль

Раніше АРМА координувалося через інші державні органи, що іноді уповільнювало процеси управління та розпорядження активами, отриманими від корупційних та інших злочинів. Зміна підпорядкування покликана підвищити ефективність роботи агентства та забезпечити оперативний контроль з боку уряду.

"Кабінет міністрів змінив координацію Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Діяльність АРМА віднесена до координації Премʼєр-міністра України", - повідомила Юлія Свириденко.

Чим займається АРМА

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) займається управлінням майном, яке було отримане злочинним шляхом або є предметом кримінальних проваджень.

До головних функцій агентства можна віднести:

виявлення та розшук активів;

управління арештованим майном;

продаж або передача активів державі;

контроль, щоб управління активами відбувалося прозоро, законно та ефективно, мінімізуючи ризик зловживань.

По суті, АРМА є ключовим органом у боротьбі з корупцією та кримінальною діяльністю через ефективне управління арештованими та незаконно отриманими активами.