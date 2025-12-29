Кабмін змінив "правила гри" для АРМА: агентство перейшло під новий контроль

Кабмін змінив координацію АРМА. Відтепер діяльність агентства з управління арештованими активами підпорядковується прем’єр-міністру України.
Як передає РБК-Україна, про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.
Раніше АРМА координувалося через інші державні органи, що іноді уповільнювало процеси управління та розпорядження активами, отриманими від корупційних та інших злочинів. Зміна підпорядкування покликана підвищити ефективність роботи агентства та забезпечити оперативний контроль з боку уряду.
"Кабінет міністрів змінив координацію Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Діяльність АРМА віднесена до координації Премʼєр-міністра України", - повідомила Юлія Свириденко.
Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) займається управлінням майном, яке було отримане злочинним шляхом або є предметом кримінальних проваджень.
До головних функцій агентства можна віднести:
По суті, АРМА є ключовим органом у боротьбі з корупцією та кримінальною діяльністю через ефективне управління арештованими та незаконно отриманими активами.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці розкрили масштабне привласнення коштів у профспілках ТОВ "Оператор газотранспортної системи України". Зловмисники незаконно витратили близько 15 млн гривень на відпочинок, поїздки та корпоративні заходи.
Крім того, правоохоронці викрили схему продажу списаних військових кораблів ЗСУ. Підозри оголосили колишньому чиновнику Міністерства оборони України та ще двом працівникам ДСП "Укрспецторг".