Мільйони на корпоративи та відпочинок: викрито масштабну розтрату коштів у газовій галузі
Правоохоронці викрили масштабну розтрату коштів у профспілках ТОВ "Оператор газотранспортної системи України". Йдеться про 15 млн гривень, які зловмисники витратили на відпочинок, поїздки та корпоративи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу генерального прокурора.
Гроші мали піти на соціальні, оздоровчі та культурні програми для працівників газотранспортної сфери. Натомість керівники профспілок їх привласнили та витратили на свої потреби.
Згідно з матеріалами слідства, у 2023-2025 роках підприємство перерахувало профспілкам десятки мільйонів гривень на відпочинок, лікування, підтримку працівників, а також проведення культурних і освітніх заходів. Частину грошей керівники організацій пустили на власні інтереси.
Фото: проведення обшуків у фігурантів справи (t.me/UA_National_Police)
Кошти списували під виглядом проведення різних заходів, які існували лише на папері. Мільйони йшли на оплату банкетів, подорожей, проживання та послуг сторонніх осіб.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.
У ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" відреагували на зловживання керівників профспілок. У заяві йдеться про "нульову толерантність до корупції в дії".
"Дякуємо органам дізнання і слідства за ефективну роботу та активну співпрацю. Взаємодія та спільна робота дозволили виявити та зупинити ймовірні зловживання", - сказано в повідомленні.
Товариство утрималось від надання додаткових коментарів з огляду на продовження слідчих дій.
Нагадаємо, правоохоронці викрили схему продажу списаних військових кораблів ЗСУ. Підозри оголосили колишньому чиновнику Міністерства оборони України та ще двом працівникам ДСП "Укрспецторг".
За даними джерел РБК-Україна, йдеться про колишнього начальника відділу утилізації військового майна Міноборони Руслана Покотила. Він, маючи доступ до документів про списання майна, вступив у змову з представниками підприємства, яке мало утилізувати судна.