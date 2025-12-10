Поліція викрила схему продажу списаних військових кораблів ЗСУ. Підозри оголосили колишньому чиновнику Міністерства оборони України та ще двом працівникам ДСП "Укрспецторг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора та поліції Києва .

За даними джерел РБК-Україна, мова про колишнього начальника відділу утилізації військового майна Міноборони Покотила Руслана Валерійовича.

Як з'ясували правоохоронці, колишній посадовець Міноборони, маючи доступ до документів про списання майна, вступив у змову з представниками підприємства, яке мало утилізувати судна.

Йдеться про шість кораблів ВМС, які замість утилізації продали як металобрухт. Для цього:

штучно занизили технічний стан;

забезпечили занижену оцінку;

формально провели конкурс під заздалегідь визначену компанію.

У результаті, обране спільниками підприємство отримало неправомірну вигоду, а державі завдано збитків на понад 900 тисяч гривень.

Трьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Фото: ексчиновника Міноборони викрили на незаконному продажі списаних військових кораблів (t.me/gunpKyiv)