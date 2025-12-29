RU

Общество Образование Деньги Изменения

Кабмин изменил "правила игры" для АРМА: агентство перешло под новый контроль

Иллюстративное фото: заседание АРМА (gov_ua)
Автор: Оксана Гапончук

Кабмин изменил координацию АРМА. Отныне деятельность агентства по управлению арестованными активами подчиняется премьер-министру Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Ранее АРМА координировалось через другие государственные органы, что иногда замедляло процессы управления и распоряжения активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Изменение подчинения призвано повысить эффективность работы агентства и обеспечить оперативный контроль со стороны правительства.

"Кабинет министров изменил координацию Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Деятельность АРМА отнесена к координации Премьер-министра Украины", - сообщила Юлия Свириденко.

Чем занимается АРМА

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) занимается управлением имуществом, которое было получено преступным путем или является предметом уголовных производств.

К главным функциям агентства можно отнести:

  • выявление и розыск активов;
  • управление арестованным имуществом;
  • продажа или передача активов государству;
  • контроль, чтобы управление активами происходило прозрачно, законно и эффективно, минимизируя риск злоупотреблений.

По сути, АРМА является ключевым органом в борьбе с коррупцией и криминальной деятельностью через эффективное управление арестованными и незаконно полученными активами.

 

Напомним, недавно правоохранители раскрыли масштабное присвоение средств в профсоюзах ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Злоумышленники незаконно потратили около 15 млн гривен на отдых, поездки и корпоративные мероприятия.

Кроме того, правоохранители разоблачили схему продажи списанных военных кораблей ВСУ. Подозрения объявили бывшему чиновнику Министерства обороны Украины и еще двум работникам ГСП "Укрспецторг".

АРМА