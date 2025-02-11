Кабмін змінив очільника Держслужби водного транспорту: хто отримав посаду
Кабінет міністрів призначив Миколу Кравчука виконувачем обов'язків голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тераса Мельничука.
Як пише Мельничук, рішенням уряду було звільнено Євгенія Ігнатенка з посади Адміністрації судноплавства. Натомість його обов'язки тимчасово виконуватиме Микола Кравчук.
Микола Кравчук
Кравчук народився 22 січня 1990 року.
Здобув вищу освіту в Національній академії внутрішніх справ, де спершу отримав ступінь бакалавра права, а згодом завершив навчання за спеціальністю "Правознавство", здобувши кваліфікацію юриста.
З 2011 по 2023-й обіймав керівні посади на різних підприємствах.
У 2022–2023 роках працював у комунальному підприємстві "Київблагоустрій", де займав посади заступника директора та першого заступника директора.
У травні 2023 року його було призначено головою Обухівської районної державної адміністрації Київської області.
За свою діяльність він отримав нагороди:
- нагрудний знак Командувача Об’єднаних сил Збройних сил України "За службу та звитягу" ІІІ ступеня;
- почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних сил України "За сприяння війську".
25 листопада Кравчука було призначено першим заступником Голови Адміністрації судноплавства.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кабмін нещодавно призначив тимчасово виконуючу обов'язки голови Інституту національної пам'яті.
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