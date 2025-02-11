Кабмин сменил главу Госслужбы водного транспорта: кто получил должность

Кабинет министров назначил Николая Кравчука исполняющим обязанности председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал постоянного представителя Кабинета министров в Верховной Раде Терраса Мельничука.

Как пишет Мельничук, решением правительства был уволен Евгений Игнатенко с должности Администрации судоходства. Вместо этого его обязанности временно будет исполнять Николай Кравчук.

Николай Кравчук

Кравчук родился 22 января 1990 года.

Получил высшее образование в Национальной академии внутренних дел, где сначала получил степень бакалавра права, а затем завершил обучение по специальности "Правоведение", получив квалификацию юриста.

С 2011 по 2023-й занимал руководящие должности на различных предприятиях.

В 2022-2023 годах работал в коммунальном предприятии "Киевблагоустройство", где занимал должности заместителя директора и первого заместителя директора.

В мае 2023 года был назначен председателем Обуховской районной государственной администрации Киевской области.

За свою деятельность он получил награды:

нагрудный знак Командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины "За службу и доблесть" III степени;

почетный нагрудный знак Главнокомандующего Вооруженных сил Украины "За содействие армии".

25 ноября Кравчук был назначен первым заместителем Главы Администрации судоходства.