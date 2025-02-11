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Кабмин сменил главу Госслужбы водного транспорта: кто получил должность

Вторник 11 февраля 2025 15:20
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Кабмин сменил главу Госслужбы водного транспорта: кто получил должность Фото: Николай Кравчук, и. о. главы Администрации судоходства(скриншот)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров назначил Николая Кравчука исполняющим обязанности председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал постоянного представителя Кабинета министров в Верховной Раде Терраса Мельничука.

Как пишет Мельничук, решением правительства был уволен Евгений Игнатенко с должности Администрации судоходства. Вместо этого его обязанности временно будет исполнять Николай Кравчук.

Николай Кравчук

Кравчук родился 22 января 1990 года.

Получил высшее образование в Национальной академии внутренних дел, где сначала получил степень бакалавра права, а затем завершил обучение по специальности "Правоведение", получив квалификацию юриста.

С 2011 по 2023-й занимал руководящие должности на различных предприятиях.

В 2022-2023 годах работал в коммунальном предприятии "Киевблагоустройство", где занимал должности заместителя директора и первого заместителя директора.

В мае 2023 года был назначен председателем Обуховской районной государственной администрации Киевской области.

За свою деятельность он получил награды:

  • нагрудный знак Командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины "За службу и доблесть" III степени;
  • почетный нагрудный знак Главнокомандующего Вооруженных сил Украины "За содействие армии".

25 ноября Кравчук был назначен первым заместителем Главы Администрации судоходства.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кабмин недавно назначил временно исполняющую обязанности главы Института национальной памяти.

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Кабинет Министров Украины
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