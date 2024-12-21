Кабмін призначив т.в.о. голови Інституту нацпам'яті: що про неї відомо

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

До того Юлія Гнатюк виконувала обов'язки першої заступниці голови у травні 2024 року. До цього впродовж більш ніж двох років вона була головною бухгалтеркою відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення Українського інституту національної пам’яті у Києві.

Гнатюк очолювала Український інститут національної пам'яті в останній тиждень після того, як сплив п'ятирічний термін роботи Антона Дробовича на цій посаді.

"Тимчасово покладено виконання обов’язків голови Українського інституту національної пам’яті на Гнатюк Юлію Сергіївну", - розповів він.

Ротації серед послів

21 грудня президент України Володимир Зеленський провів перестановки серед українських послів. Відповідні укази з'явилися у суботу, 21 грудня.

Зокрема, були звільнені дев'ять дипломатів, в тому числі президент звільнив Сергія Кислицю з посади Постійного представника України при ООН та посади посла Співдружності Багамських Островів і Республіці Тринідад і Тобаго.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський призначив нового посла України в Угорщині. Ним став український доброволець з Закарпаття Федір Шандор.

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