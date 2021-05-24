Кабмин завтра рассмотрит вопрос запрета полетов над Беларусью

Премьер Денис Шмыгаль созвал на 25 мая внеочередное заседание Кабмина. На повестке дня будет вопрос запрета полетов над Беларусью после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

Об этом сообщил сам премьер в своем Telegram-канале .

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского, во вторник, 25 мая, собираю внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос об авиасообщении между Украиной и Беларусью", - заявил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений.

"Украина должным образом отреагирует на ситуацию принудительной посадки пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска", - подчеркнул он.