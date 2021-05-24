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Кабмін завтра розгляне питання заборони польотів над Білоруссю

Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр Денис Шмигаль скликав на 25 травня позачергове засідання Кабміну. На порядку денному буде питання заборони польотів над Білоруссю після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair.

Про це повідомив сам прем'єр у своєму Telegram-каналі.

"На доручення президента України Володимира Зеленського, у вівторок, 25 травня, скликаю позачергове засідання уряду, де буде розглянуто питання щодо авіасполучення між Україною та Білоруссю", - заявив Шмигаль.

Глава уряду додав, що Міністерство закордонних справ та Міністерство інфраструктури вже готують пакет відповідних рішень.

"Україна належним чином відреагує на ситуацію щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair в аеропорту Мінська", - наголосив він.

Нагадаємо, до цього в Офісі президента говорили, що перед ухваленням рішення щодо припинення авіасполучення з Білоруссю потрібно провести консультації на різних рівнях. Однак після цього глава держави доручив Кабміну заборонити польоти в Білорусь.

Вчора білоруський режим примусово посадив літак компанії Ryanair в Мінську, щоб затримати опозиціонера Романа Протасевича. Для посадки літака було задіяно навіть винищувач.

Після цього авіакомпанії вирішили змінити маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі. А Литва та Білорусь заборонили польоти над Білоруссю.

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