ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин завтра представит порядок выплат семьям погибших от COVID-19 медиков

Новости » Политика     16.06.2020 - 14:33
Кабмин завтра представит порядок выплат семьям погибших от COVID-19 медиков
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Выплаты будут осуществляться в зависимости от того, как заразился медик

Кабинет министров Украины в среду, 17 июня, представит порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, которые борются с COVID-19. В правительстве намерены в ближайшее время начать выплаты.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

При этом он отметил, что выплаты будут осуществлены в зависимости от того, как заразился медработник - общаясь с зараженными с COVID-19 или при иных обстоятельствах.

Семьям медиков, которые умерли от коронавируса во время выполнения профессиональных обязанностей выплатят 1,576 млн гривен. В то же время, в случае смерти не во время работы с пациентами родственники получат 210 тысяч гривен. Также предусмотрены выплаты в случае получения инвалидности от заражения COVID-19.

Напомним, на конец мая более 10 тысяч медиков получили тройные доплаты за март.

Кроме того, что Фонд соцстрахования выплатит медикам компенсацию 100% утраченного ими заработка за период изоляции.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраинывыплатыКоронавирусмедики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь