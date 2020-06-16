Кабмин завтра представит порядок выплат семьям погибших от COVID-19 медиков

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Выплаты будут осуществляться в зависимости от того, как заразился медик

Кабинет министров Украины в среду, 17 июня, представит порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, которые борются с COVID-19. В правительстве намерены в ближайшее время начать выплаты.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

При этом он отметил, что выплаты будут осуществлены в зависимости от того, как заразился медработник - общаясь с зараженными с COVID-19 или при иных обстоятельствах.

Семьям медиков, которые умерли от коронавируса во время выполнения профессиональных обязанностей выплатят 1,576 млн гривен. В то же время, в случае смерти не во время работы с пациентами родственники получат 210 тысяч гривен. Также предусмотрены выплаты в случае получения инвалидности от заражения COVID-19.

Напомним, на конец мая более 10 тысяч медиков получили тройные доплаты за март.

Кроме того, что Фонд соцстрахования выплатит медикам компенсацию 100% утраченного ими заработка за период изоляции.

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Автор: РБК-Украина